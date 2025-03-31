ЗСУ зупинили штурм росіян на Лиманському напрямку: ліквідовано піхоту ворога

Нагадаємо, що ЗСУ відбили ворожий наступ на Покровському напрямку, завдавши значних втрат окупантам. Ліквідовано десятки солдатів, а також знищено техніку та ворожі дрони.

Крім того, протягом минулої доби, 30 березня, на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

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