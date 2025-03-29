ВСУ отбили наступление и ликвидировали десятки оккупантов на Покровском направлении

ВСУ отбили вражеское наступление на Покровском направлении, нанеся значительные потери оккупантам. Ликвидированы десятки солдат, а также уничтожена техника и вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

В борьбе с оккупантами оказали помощь 59-я отдельная штурмовая бригада имени Якова Гандзюка, 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".

Враг решил атаковать позиции украинских войск значительным количеством пехоты, однако его планы потерпели пораски.

Защитники Украины на Восточном фронте продолжают борьбу с оккупантами. На этот раз на Покровском направлении воины, в частности подразделение "Черные Запорожцы", успешно отбили вражеский штурм.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.

Также россияне продолжают осуществлять попытки подойти к трассе на Днепр.

В то же время в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.

По словам соучредителя и аналитика платформы Deep State Романа Погорелого, ситуация в районе Покровска в последнее время изменилась к лучшему. Ее удалось стабилизировать, а украинские военные улучшают свои позиции.

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