Украинские воины уничтожили переправу оккупантов через реку Оскол в Харьковской области

Украинские защитники уничтожили переправу российских войск через реку Оскол в Харьковской области. Оккупанты хотели использовать ее для переброски техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

В ОСУВ "Хортица" добавляются, что российская армия продолжает использовать устаревшие образцы бронетанкового вооружения, в частности танки Т-55, переоборудованные для перемещения личного состава на передовые позиции и в районы сосредоточения.

"Российская армия не оставляет намерений навести переправу в районе Двуречной для переброски техники на западный берег реки Оскол. Для наведения переправы был применен тяжелый механизированный мост", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны отбили пехотные атаки врага возле Каменки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

Потери армии РФ

Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте еще более 1500 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери врага составляют 914 тысяч военных.

Как ранее отмечали в Минобороны Украины, наибольший рекорд по потерям врага был зафиксирован в декабре 2024 года. Тогда за месяц Россия потеряла на фронте 48 670 военных.

Предыдущий рекорд российских потерь был зафиксирован по итогам ноября 2024 года - 45 720 солдат.

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