Еще 62 артсистемы и более тысячи оккупантов: в ВСУ обновили данные о российских потерях

Украинские воины ликвидировали за сутки еще 1070 российских захватчиков, поэтому общие потери вражеской армии в личном составе уже превысили 968 тысяч военнослужащих. Также ВСУ уничтожили 62 артсистемы и 14 ББМ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 мая 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в вечерней сводке 12 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что с начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения.

В Силах обороны Украины также проинформировали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак до сих пор фиксируется на Покровском направлении, где украинские защитники обезвредили более 200 оккупантов, а также уничтожили наблюдательный комплекс "Муром - М".

В обнародованном 13 мая отчете Института изучения войны (ISW) с показанными обновленными картами боевых действий сообщалось, в частности, что украинские защитники недавно продвинулись на восток от Торецка. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков также на Торецком направлении, а еще - на Покровском и Новопавловском.

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