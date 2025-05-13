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Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

Вторник 13 мая 2025 08:27
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Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор Иллюстративное фото: Генштаб обновил карты боевых действий 13 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вдоль всей линии фронта в течение минувших суток было зафиксировано 166 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 141 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил более 5400 обстрелов, из них 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3058 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Бояро-Лежачи, Чумаково, Зиново, Белогалица Сумской области;
  • Двухлетняя Харьковской области;
  • Старая Николаевка, Маяк, Шевченко Первое, Удачное, Новониколаевка, Полтавка, Покровск, Ильиновка, Сухой Яр, Алексеевка, Отрадное, Воскресенка - Донецкой области;
  • Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Павловка, Новояковлевка Запорожской области;
  • Казацкое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосиново.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Петровки и Торецка.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Ореховском направлении сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не имел.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
Новые карты Генштаба: где за прошедшие сутки враг атаковал больше всего и где ВСУ дают отпор

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 100 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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