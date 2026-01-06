Ситуация в Гуляйполе усложнилась: Федоров ответил, есть ли угроза для Запорожья

Российские войска сосредоточили основное внимание на Гуляйпольском и Каменском направлениях фронта, из-за чего ситуация с безопасностью для Запорожья за последние месяцы стала более сложной.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Есть ли угроза для Запорожья? Она не перестала быть за последние почти четыре года войны. Давайте честно об этом говорить. Ухудшилась ли ситуация за последние полгода? Да, она стала сложнее. Внимание сфокусировано на двух направлениях фронта: Гуляйпольском и Степногорском или Каменском", - сказал он.

В то же время Федоров отметил, что на Каменском направлении Силы обороны постепенно улучшают свои позиции. По его словам, положительные изменения фиксируются почти каждые несколько дней благодаря системной работе подразделений, которые там держат оборону.

"Сегодня принято решение о принудительной эвакуации из Кушугума, и это говорит о том, что не линия фронта сдвинулась, а к сожалению, средства, которыми пользуется враг, получили большую дальность, и враг приоритезировал именно это направление", - пояснил Федоров.

Самой сложной, по оценке Федорова, остается ситуация в районе Гуляйполя.

"Штурмовые подразделения, которые воюют за Гуляйполе, делают почти невозможную работу во взаимодействии с подразделениями БПЛА. По меньшей мере три штурмовых подразделения отвечают за Гуляйполе. Сегодня нам рано говорить о стабилизации ситуации там, продолжаются очень жесткие бои", - сказал он.