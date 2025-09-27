Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1000 солдат и много техники
Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За последние сутки, с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 39 артсистем, 362 дрона и 91 единицу автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 107 400 (+970) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 204 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 288 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 33 186 (+39) ед;
- РСЗО - 1502 (+1) ед;
- средства ПВО - 1223 (+1) ед;
- самолетов - 427 ед;
- вертолетов - 345 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 931 (+362) ед;
- крылатых ракет - 3747 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 62 909 (+91) ед;
- специальной техники - 3977 (+2) ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, по состоянию на вечер 27 августа, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировали на Покровском, Лиманском, Турецком и Новопавловском направлениях.
В частности, на Покровском направлении враг 43 раза пытался прорвать украинскую оборону.
Подобную сводку о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.