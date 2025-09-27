ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1000 солдат и много техники

Суббота 27 сентября 2025 08:00
UA EN RU
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1000 солдат и много техники Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 39 артсистем, 362 дрона и 91 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 107 400 (+970) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 204 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 288 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 33 186 (+39) ед;
  • РСЗО - 1502 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1223 (+1) ед;
  • самолетов - 427 ед;
  • вертолетов - 345 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 931 (+362) ед;
  • крылатых ракет - 3747 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 62 909 (+91) ед;
  • специальной техники - 3977 (+2) ед.

Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1000 солдат и много техники

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 27 августа, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировали на Покровском, Лиманском, Турецком и Новопавловском направлениях.

В частности, на Покровском направлении враг 43 раза пытался прорвать украинскую оборону.

Подобную сводку о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"