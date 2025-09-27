Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1000 солдат и много техники

За последние сутки, с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 39 артсистем, 362 дрона и 91 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 сентября 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1 107 400 (+970) человек ранены/ликвидированы;

танков - 11 204 (+1) ед;

боевых бронированных машин - 23 288 (+1) ед;

артиллерийских систем - 33 186 (+39) ед;

РСЗО - 1502 (+1) ед;

средства ПВО - 1223 (+1) ед;

самолетов - 427 ед;

вертолетов - 345 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 931 (+362) ед;

крылатых ракет - 3747 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 62 909 (+91) ед;

специальной техники - 3977 (+2) ед.