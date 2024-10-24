В ВСУ сделали заявление о коррупции в ТЦК

Он отметил, что нулевая толерантность к коррупции - единственное, что позволит искоренить злоупотребления в системе комплектования.

"За последние месяцы командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления/получения неправомерной выгоды в системе мобилизации", - добавил Павлюк.

По его словам, Сухопутные войска наращивают усилия для наказания всех коррупционеров.

"Резонансные задержания нарушителей закона происходят при прямой инициативе и всестороннего содействия командования Сухопутных войск на всех этапах", - добавил Павлюк.