У ЗСУ зробили заяву про корупцію в ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ сприяють покаранню корупціонерів у системі мобілізації. Для цього налагоджено співпрацю з правоохоронними органами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Він зазначив, що нульова толерантність до корупції - єдине, що дозволить викорінити зловживання у системі комплектування.
"За останні місяці командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди у системі мобілізації", - додав Павлюк.
За його словами, Сухопутні війська нарощують зусилля для покарання всіх корупціонерів.
"Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування Сухопутних військ на всіх етапах", - додав Павлюк.
Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що українські правоохоронці викрили схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві.
Учасники схеми "продавали" чоловікам "білі квитки", їхня вартість становила від 2 тисяч до 15 тисяч доларів.
У фігурантів виявили понад 1 млн доларів готівкою.
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