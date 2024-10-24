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У ЗСУ зробили заяву про корупцію в ТЦК

Фото: Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сухопутні війська ЗСУ сприяють покаранню корупціонерів у системі мобілізації. Для цього налагоджено співпрацю з правоохоронними органами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Він зазначив, що нульова толерантність до корупції - єдине, що дозволить викорінити зловживання у системі комплектування.

"За останні місяці командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди у системі мобілізації", - додав Павлюк.

За його словами, Сухопутні війська нарощують зусилля для покарання всіх корупціонерів.

"Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування Сухопутних військ на всіх етапах", - додав Павлюк.

 

Схема співробітників ТЦК у Києві

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що українські правоохоронці викрили схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві.

Учасники схеми "продавали" чоловікам "білі квитки", їхня вартість становила від 2 тисяч до 15 тисяч доларів.

У фігурантів виявили понад 1 млн доларів готівкою.

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