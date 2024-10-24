У ЗСУ зробили заяву про корупцію в ТЦК

Він зазначив, що нульова толерантність до корупції - єдине, що дозволить викорінити зловживання у системі комплектування.

"За останні місяці командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди у системі мобілізації", - додав Павлюк.

За його словами, Сухопутні війська нарощують зусилля для покарання всіх корупціонерів.

"Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування Сухопутних військ на всіх етапах", - додав Павлюк.