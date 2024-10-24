В Киеве работники ТЦК продавали "белые билеты": у них нашли 1,2 млн долларов наличными

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве. У участников схемы нашли 1,2 млн долларов наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.

По данным следствия, схему незаконного уклонения от мобилизации организовали трое чиновников Голосеевского РТЦК и СП и трое гражданских, их задержали.

Работники ТЦК и глава военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу. Она оказывала "услуги" мужчинам, пытавшимся избежать военной службы. Один из фигурантов - глава ВЛК, уже имевший подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.

Организовал гражданскую группу, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК.

"Клиентам" делали пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению из военного учета. Цена "белого билета" составляла от 2 до 15 тысяч долларов. Во время обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать, что они "помогли" тысячам военнообязанных.

У них также нашли более 1,2 млн долларов и 45 тысяч евро наличными. Кроме того, изъято 11 автомобилей премиум-класса стоимостью около 100 тысяч долларов каждый.

Фигурантам объявили подозрение. Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Параллельно в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили фальшивые данные, позволявшие уклоняться от военной службы и уехать за границу. Им также объявили подозрение.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Фото: в Киеве на коррупции разоблачили работников ТЦК (dbr.gov.ua)