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ВСУ вновь продвинулись в Курской области, но есть успех и у РФ, - ISW

Вторник 07 января 2025 04:36
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ВСУ вновь продвинулись в Курской области, но есть успех и у РФ, - ISW Фото: ВСУ продвинулись в нескольких населенных пунктах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины достигли новых успехов на территории российской Курской области. Продвижение подтверждают геолокационные кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Согласно геолокационным кадрам от 5 и 6 января, ВСУ недавно продвинулись в южной части Бердина, а также в центре населенных пунктов Русское Поречное и Новосотницкое (все к северо-востоку от Суджи).

В то же время, россияне попытались использовать эти атаки армии Украины для своей атаки в других местах украинского выступа в Курской области. Так, геолокационные кадры 5 января показывают, что войска России продвинулись к западу от малой Локни (к северо-западу от Суджи).

В свою очередь российское Минобороны и военкоры РФ заявили 6 января, что россияне отразили украинскую механизированную атаку численностью примерно во взвод в районе Бердина и Новосотницком. Также российские блогеры утверждают, что якобы ряд подразделений российских войск зачистили районы вблизи двух вышеуказанных населенных пунктов. Также по словам военкоров, войска РФ якобы захватили Леонидово и продвинулись на северо-востоке Русского Поречного. ISW не обнаружил подтверждений последнему заявлению, а по предыдущим - комментария нет.

ВСУ вновь продвинулись в Курской области, но есть успех и у РФ, - ISW

Аналитики пишут, что один военкор РФ охарактеризовал недавние атаки украинских войск в Курской области как усиленную разведку в силовых операциях, которые могут быть отвлекающим маневром для неуказанных будущих операций.

"Усиление украинских наступательных операций в Курской области может быть начальными этапами согласованной украинской операции в Курской области или в других местах театра военных действий, хотя ISW не готов дать какой-либо конкретный прогноз", - пишут эксперты.

Напомним, что по состоянию на вечер 6 декабря, на фронте было зафиксировано 199 боев. Почти половина из них исключительно в Курской области, а именно - 86. По данным актуальным на 22:00, ВСУ отбили на этом направлении 44 вражеские атаки, и еще 42 боя продолжались.

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