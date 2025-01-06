За сутки почти 200 боев, более 40 атак россиян ВСУ отбили в Курской области, - Генштаб

На фронте по состоянию на 22:00, 6 января, с начала суток произошло 199 боев. Самыми горячими являются Курское и Покровское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня российские захватчики нанесли 48 авиаударов, применив 57 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 837 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Самые горячие направления и ситуация на других фронтах

В Курской области украинские защитники отбили 44 вражеских атаки, еще 42 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск. До сих пор продолжается 10 боестолкновений. Авиаударам на направлении подверглись Александрополь, Тарасовка и Гродовка.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинскими воинами было обезврежено 375 оккупантов, 185 из них - безвозвратно. Также уничтожено три автомобиля, антенну управления БпЛА, три мотоцикла, три багги, три артиллерийские системы, повреждены две единицы автомобильного транспорта и две пушки противника", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам населенных пунктов Орешанка, Золочев и Уды, НАРами ударили по Граниву Харьковской области.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили все атаки. Артельное подверглось авиаудару КАБом.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки. В настоящее время идет два боя.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Успеха не имел. В то же время сбросил 12 авиабомб на Северск.

На Краматорском направлении пока зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек, все атаки были остановлены. Неуправляемыми авиационными ракетами враг атаковал Ступочки.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецка. В настоящее время продолжаются одно боестолкновение. Противник нанес авиационные удары КАБами в районах Катериновки, Торецка, Александра-Калинового и Александра-Шультино.

На Кураховском направлении враг также активен - 25 раз атаковал наши позиции вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного, два боя продолжаются. В районе Андреевки враг сбросил две КАБ.

На Времовском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий неподалеку Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополь, Алексеевка, Великая Новоселка и Константинополь.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Новоданиловки. Степногорск враг атаковал НАРами.

На Приднепровском направлении агрессор один раз безрезультатно атаковал позиции наших войск.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.