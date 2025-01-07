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ЗСУ знову просунулися в Курській області, але є успіх і у РФ, - ISW

Вівторок 07 січня 2025 04:36
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ЗСУ знову просунулися в Курській області, але є успіх і у РФ, - ISW Фото: ЗСУ просунулися в кількох населених пунктах (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сили оборони України досягли нових успіхів на території російської Курської області. Просування підтверджують геолокаційні кадри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Згідно з геолокаційними кадрами від 5 і 6 січня, ЗСУ нещодавно просунулися в південній частині Бердіна, а також у центрі населених пунктів Руське Порічне і Новосотницьке (усі на північний схід від Суджі).

Водночас росіяни спробували використати ці атаки армії України для своєї атаки в інших місцях українського виступу в Курській області. Так, геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська Росії просунулися на захід від малої Локні (на північний захід від Суджі).

Своєю чергою, російське Міноборони і воєнкори РФ заявили 6 січня, що росіяни відбили українську механізовану атаку чисельністю приблизно у взвод у районі Бердіна і Новосотницького. Також російські блогери стверджують, що нібито низка підрозділів російських військ зачистили райони поблизу двох вищевказаних населених пунктів. Також за словами воєнкорів, війська РФ нібито захопили Леонідове і просунулися на північному сході Руського Порічного. ISW не виявив підтверджень останній заяві, а щодо попередніх - коментаря немає.

ЗСУ знову просунулися в Курській області, але є успіх і у РФ, - ISW

Аналітики пишуть, що один воєнкор РФ охарактеризував нещодавні атаки українських військ у Курській області як посилену розвідку в силових операціях, що можуть бути відволікаючим маневром для незазначених майбутніх операцій.

"Посилення українських наступальних операцій у Курській області може бути початковими етапами узгодженої української операції в Курській області або в інших місцях театру військових дій, хоча ISW не готовий дати будь-який конкретний прогноз", - пишуть експерти.

Нагадаємо, що станом на вечір 6 грудня, на фронті було зафіксовано 199 боїв. Майже половина з них виключно в Курській області, а саме - 86. За даними актуальними на 22:00, ЗСУ відбили на цьому напрямку 44 ворожі атаки, і ще 42 бої тривали.

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