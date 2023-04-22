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Украинские военные показали, как уничтожают танк оккупантов (видео)

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Донецкая область, Суббота 22 апреля 2023 20:40
Украинские военные показали, как уничтожают танк оккупантов (видео) Фото: украинские военные показали, как уничтожают танк окупантов (facebook_com_usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады на Донецком направлении уничтожили российский танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

"На Донецком направлении украинские защитники из 59-й ОМПБр демилитаризовали танк оккупантов", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, ранее бойцы 73 морского центра специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

Также в Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки. В этот раз бойцам удалось взорвать российский новейший Т-90.

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