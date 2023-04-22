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Украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80 (видео)

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Суббота 22 апреля 2023 20:19
Украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80 (видео) Иллюстративное фото: украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники точными ударами уничтожили танк Т-80 россиян, который пытался вести огонь по позициях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

"Украинские морпехи уничтожили российский танк, который делал ребятам "нервы", - пишут в ВМС.

Там отметили, что танк с экипажем был уничтожен после удачной работы аэроразведки и артиллерии.

Напомним, ранее стало известно, что украинским военным сегодня, 22 апреля, удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов.

Также мы писали, что украинские защитники за минувшие сутки, 21 апреля, ликвидировали еще 680 оккупантов.

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