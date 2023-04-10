ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы ССО показали, как уничтожают позиции вражеских пушек на Донбассе (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 апреля 2023 08:58
Бойцы ССО показали, как уничтожают позиции вражеских пушек на Донбассе (видео) Фото: бойцы ССО уничтожили российскую пушку недалеко от Донецка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военные Сил Специальных операций показали боевую работу недалеко от оккупированного Донецка. Защитники уничтожили позицию российской пушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Отмечается, что аэроразведка ССО выявила позицию вражеской пушки Д20 вблизи Донецка. Благодаря точным координатам в сотрудничестве с бойцами одного из артиллерийских подразделений защитники уничтожили российскую пушку вместе с боезапасом.

Бойцы ССО уточнили, что позиция противника была уничтожена огнем 155-мм американской артиллерийской установки М777.

Напомним, за последние сутки наши защитники уничтожили еще 670 российских оккупантов, а также 10 артсистем врага.

Также украинские военные показали один из танковых боев в районе Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены