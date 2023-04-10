Бойцы ССО показали, как уничтожают позиции вражеских пушек на Донбассе (видео)
Военные Сил Специальных операций показали боевую работу недалеко от оккупированного Донецка. Защитники уничтожили позицию российской пушки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.
Отмечается, что аэроразведка ССО выявила позицию вражеской пушки Д20 вблизи Донецка. Благодаря точным координатам в сотрудничестве с бойцами одного из артиллерийских подразделений защитники уничтожили российскую пушку вместе с боезапасом.
Бойцы ССО уточнили, что позиция противника была уничтожена огнем 155-мм американской артиллерийской установки М777.
Напомним, за последние сутки наши защитники уничтожили еще 670 российских оккупантов, а также 10 артсистем врага.
Также украинские военные показали один из танковых боев в районе Бахмута.
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