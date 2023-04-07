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Бойцы ССО показали, как уничтожают танк оккупантов (видео)

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Пятница 07 апреля 2023 20:35
Бойцы ССО показали, как уничтожают танк оккупантов (видео) Фото: бойцы ССО показали, как уничтожают танк окупантов (facebook_com_usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 73 морского центра специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Вооруженных Сил Украины.

"Настанет день и "серые зоны" и временно оккупированные территории превратятся в свободные украинские земли, а ныне воины ССО делают для этого все необходимое, чтобы приблизить этот момент", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники на Купянском направлении подожгли вражеский состав БК. Также они уничтожили грузовик "Урал" с оккупантами.

Также ранее мы писали, что военные Вооруженных сил Украины показали видео уничтожение российского боекомплекта и оккупантов, расположенных в районе Бахмута.

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