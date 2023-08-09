За первую неделю августа из-под Сватового в Белгород вывезли 500 раненых россиян, - Генштаб

Россияне теряют живую силу на линии Сватово-Кременная, только за первую неделю августа они вывезли оттуда в Белгород около 500 раненых солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в целях организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию, в город Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ.

"В частности, в период с 1 по 7 августа из вышеуказанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 окупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести", - написали в Генштабе.

При этом, чтобы скрыть реальное количество потерь на фронте, оккупанты отправляют погибших в Ростов-на-Дону.

Потери россиян

На днях общие боевые потери россиян превысили 250 тысяч. Так, к утру 8 августа известно о 250 800 военных убитыми и ранеными, а за предыдущие сутки было ликвидировано 560 кафиров.

Кроме того, британская разведка сообщала, что за время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине по меньшей мере половину своих десантных войск, что составляет около 15 тысяч человек.

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