ВСУ за время войны уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем россиян
За время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
"Расчеты орудий, гаубиц и минометов, разорявших нашу землю, теперь смешались с ней. Это достижение - не просто числа и факты. Это - свидетельство результативного сотрудничества различных подразделений Сил обороны в условиях невероятной интенсивности боевых действий", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованных Минобороны, - одна из пяти тысяч уничтоженных российских артсистем, которая вызывала страдания украинскому народу.
"Теперь она стоит в центре столицы как символ нашей непреклонной воли и сопротивления", - отметили в ведомстве.
Потери России в Украине
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 9 августа, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 251 620 военных. Также ВСУ уничтожили 17 вражеских артсистем, 8 танков, 12 ББМ и другую технику захватчиков.
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