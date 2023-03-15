ВСУ сегодня уничтожили российский Су-24 под Бахмутом (видео)

В среду, 15 марта, украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом Донецкой области. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Минус "сушка" врага под Бахмутом. 93 бригада", - написал он.

Как сообщалось, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что позиция всей Ставки верховного главнокомандующего по Бахмуту - усиливать это направление и уничтожать оккупантов вокруг города.

Напомним, с начала масштабного вторжения России в Украину с 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили 304 самолета оккупантов.

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