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ВСУ сегодня уничтожили российский Су-24 под Бахмутом (видео)

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Донбасс, Среда 15 марта 2023 12:19
ВСУ сегодня уничтожили российский Су-24 под Бахмутом (видео) Фото: ВСУ сегодня уничтожили российский Су-24 под Бахмутом (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 15 марта, украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом Донецкой области. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Минус "сушка" врага под Бахмутом. 93 бригада", - написал он.

Как сообщалось, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что позиция всей Ставки верховного главнокомандующего по Бахмуту - усиливать это направление и уничтожать оккупантов вокруг города.

Напомним, с начала масштабного вторжения России в Украину с 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили 304 самолета оккупантов.

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