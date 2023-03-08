В районе Бахмута бойцы Нацгвардии из "Перуна" сбили российский штурмовик СУ-25

В ночь на понедельник, 6 марта, в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" сбили российский штурмовик СУ-25. Военным удалось уничтожить самолет на расстоянии до 4 километров из ПЗРК "Перун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в среду, 8 марта.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Из тепловизора видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", - отметил командир дивизиона. "Партизан".

Известно, что по цели военные отработали из "Перуна", подбили самолет и он начал изменять направление полета.

"С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией разграничения", - отметил оператор ПЗРК нацгвардеец Роман.

Как сообщалось, вероятно, в этом же бою, на Бахмутском направлении нацгвардейцы бригады "Спартан" обнаружили перемещение двух групп вражеской пехоты. Российских оккупантов уничтожили точным выстрелом из расчета гаубицы М777.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро, 8 марта, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 303 самолета.