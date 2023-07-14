ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 21:02
ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области Фото: ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 14 июля, сбили три российских ударных беспилотника "Ланцет" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг" в Facebook.

Как отметили военные, дрон сбили солдаты Херсонской зенитной ракетной бригады. Более детальных подробностей воздушное командование не приводит.

ВСУ уничтожили три дрона россиян в Херсонской областиФото: обломки сбитого дрона в Херсонской области (facebook.com/PvKPivden)

Стоит заметить, что "Ланцет" - ударный дрон россиян. Для его производства РФ закупает детали у китайских и других компаний.

Потери россиян

Напомним, украинские военные ежедневно наносят российским оккупантам значительные потери. К примеру, за прошедшие сутки, 13 июля, они смогли ликвидировать еще 550 вражеских солдат.

При этом с начала полномасштабной войны бойцы ВСУ уничтожили более 4 тысяч танков и более 8 тысяч боевых бронированных машин россиян.

Также, согласно данным Генштаба, наши военные уничтожили более 3 700 дронов россиян, в том числе и ударных БПЛА "Шахед", которыми оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область дрони Война России против Украины
NEWS
Залужный об использовании вооружения от партнеров: Это нам решать, как убивать врага
Залужный об использовании вооружения от партнеров: Это нам решать, как убивать врага
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины