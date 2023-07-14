ЗСУ знищили три дрони росіян у Херсонській області

Українські військові сьогодні, 14 липня, збили три російські ударні безпілотники "Ланцет" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь" у Facebook .

Як зазначили військові, дрон збили солдати Херсонської зенітної ракетної бригади. Більш детальних подробиць повітряне командування не наводить.

Фото: уламки збитого дрона у Херсонській області (facebook.com/PvKPivden)

Варто зауважити, що "Ланцет" - ударний дрон росіян. Для його виробництва РФ закуповує деталі у китайських та інших компаній.

Втрати росіян

Нагадаємо, українські військові щодня завдають російським окупантам значних втрат. Наприклад, минулої доби, 13 липня, вони змогли ліквідувати ще 550 ворожих солдатів.

При цьому з початку повномасштабної війни бійці ЗСУ знищили понад 4 тисячі танків і понад 8 тисяч бойових броньованих машин росіян.

Також, за даними Генштабу, наші військові знищили понад 3 700 дронів росіян, у тому числі й ударних БПЛА "Шахед", якими окупанти регулярно намагаються атакувати Україну.