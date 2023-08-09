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Замедлилось ли наступление на Бахмут: что говорят эксперты

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Бахмут, Среда 09 августа 2023 09:51
Замедлилось ли наступление на Бахмут: что говорят эксперты Фото: замедлилось ли наступление ВСУ в районе Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская
Эксперт: Владислав Селезнев, Александр Мусиенко

Российские оккупанты стянули дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень трудно. Но ВСУ все равно продвигаются.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Пауза между хорошими новостями затянулась, поэтому создается впечатление, что наступление на Бахмут замедлилось. Как объясняет военный эксперт Владислав Селезнев, враг стянул дополнительные ресурсы на южный и северный фланги. И вести наступление очень тяжело, когда нет преимущества в авиационном и артиллерийском компонентах.

"Конечно, в таких условиях наступление замедлилось, а на некоторых участках перешло в позиционную войну. Но в любом случае им (россиянам, - ред.) удается сдерживать нас только за счет невероятной концентрации сил. Следует помнить, что сейчас вообще до 80% оперативных резервов РФ брошены на то, чтобы остановить контрнаступление", - рассказал он РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что украинские войска наступают на Бахмут с ограниченным количеством средств поражения, артиллерии и боеприпасов. По его словам, приоритетным направлением стал юг, но даже при этом наши силы идут вперед и достигают тактических успехов.

Отметим, на прошлой неделе прошел год с начала битвы за Бахмут. Ради захвата районного центра РФ положила десятки тысяч человек, а сама битва стала самой кровавой и продолжительной в российско-украинской войне.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

Заместитель министра Анна Маляр во время брифинга в понедельник, 7 августа, по итогам прошедшей недели рассказывала, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. В частности, атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута.

Днем ранее, 6 августа, в Институте изучения войны сообщали, что ВСУ продолжают контрнаступать севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

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