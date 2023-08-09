Замедлилось ли наступление на Бахмут: что говорят эксперты

Российские оккупанты стянули дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень трудно. Но ВСУ все равно продвигаются.

Пауза между хорошими новостями затянулась, поэтому создается впечатление, что наступление на Бахмут замедлилось. Как объясняет военный эксперт Владислав Селезнев, враг стянул дополнительные ресурсы на южный и северный фланги. И вести наступление очень тяжело, когда нет преимущества в авиационном и артиллерийском компонентах.

"Конечно, в таких условиях наступление замедлилось, а на некоторых участках перешло в позиционную войну. Но в любом случае им (россиянам, - ред.) удается сдерживать нас только за счет невероятной концентрации сил. Следует помнить, что сейчас вообще до 80% оперативных резервов РФ брошены на то, чтобы остановить контрнаступление", - рассказал он РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что украинские войска наступают на Бахмут с ограниченным количеством средств поражения, артиллерии и боеприпасов. По его словам, приоритетным направлением стал юг, но даже при этом наши силы идут вперед и достигают тактических успехов.

Отметим, на прошлой неделе прошел год с начала битвы за Бахмут. Ради захвата районного центра РФ положила десятки тысяч человек, а сама битва стала самой кровавой и продолжительной в российско-украинской войне.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

Заместитель министра Анна Маляр во время брифинга в понедельник, 7 августа, по итогам прошедшей недели рассказывала, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. В частности, атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута.

Днем ранее, 6 августа, в Институте изучения войны сообщали, что ВСУ продолжают контрнаступать севернее и южнее Бахмута Донецкой области.