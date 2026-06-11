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Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, - ISW

11:00 11.06.2026 Чт
2 мин
Где враг имеет тактические успехи?
aimg Татьяна Степанова
Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, - ISW Фото: Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области (Getty Images)
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После провала попыток россиян прорваться в Славянск, враг сместил фокус внимания в Донецкой области. Теперь главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российская армия сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, которая стала главным пунктом наступательной кампании агрессора весной-летом 2026 года.

На этом направлении оккупанты задействовали элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

Согласно данным украинского военного наблюдателя Константина Машовца от 10 июня, штурм Константиновки ведут две крупные тактические группы противника - "Бахмут" и "Дзержинск" (Торецк). Сейчас их передовые подразделения находятся примерно в двух километрах друг от друга.

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Тактическая группа "Бахмут" продвинулась от Ступочек через Новодмитровку, захватив ее южную часть. Российские силы вошли в северо-восточную часть Константиновки и продвинулись вдоль трассы Т-0504 Покровск - Бахмут до железнодорожной станции.

Тактическая группа "Дзержинск" продвинулась со стороны Ильиновки, охватив районы от северо-западной до юго-западной окраины города. По оценкам наблюдателей, этой группе удалось добиться тактического прорыва в западной части Константиновки.

Саму железнодорожную станцию "Константиновка" российским войскам захватить не удалось. Кроме того, украинские силы успешно зачистили Долгую Блаку на юго-западе от города от российских диверсионно-разведывательных групп.

Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, - ISW

Карта фронта в районе Константиновки (ISW)

Аналитики ISW подчеркивают, что российские войска, скорее всего, продолжат проникать вглубь Константиновки и смогут закрепиться в отдельных районах города летом 2026 года.

Однако это продвижение обойдется оккупантам огромными потерями, а оперативный успех в масштабах всего "Крепостного пояса" маловероятен.

Россияне, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, но при этом, скорее всего, понесут большие потери.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных километров больше, чем потеряли.

С начала года общий баланс освобожденных территорий превысил 600 кв. км.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут определить очень многое в войне. По его словам, решения на саммитах ЕС, G7 и НАТО способны повлиять на дипломатический трек и условия возможного прекращения огня.

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