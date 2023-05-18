ВСУ отразили многочисленные российские атаки в Марьинке: карты боев ISW​

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

17 мая российские войска совершили ограниченные наземные удары северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), Стельмаховка (15 км к северо-западу от Сватового), Невское (19 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровка (10 км к югу от Кременной).

Российские блоггеры утверждали, что российские войска совершили наземные атаки вблизи Синьковки (около 7 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского, а после взятия Масютовки оттеснили украинские силы к реке Оскол. ISW пока не имеет визуального подтверждения того, что россияне захватили Масютовку.

Минобороны РФ заявило, что 252-й мотострелковый полк отразил две наземные атаки украинских войск в районе Краснопоповки (6 км к северу от Кременной). На геолокационных кадрах, опубликованных 16 мая, видно, как артиллерийские части 20-й общевойсковой армии РФ (Западный военный округ) наносят удары по мосту через реку Жеребец в Макеевке (22 км северо-западнее Кременной).

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 17 мая, показывают, что ЧВК "Вагнера" постепенно продвигалась в юго-западном Бахмуте. Российский блогер утверждал, что "вагнеровцы" завершили захват украинского укрепрайона в западном Бахмуте и начали давить на украинские силы в близлежащей зоне конфликта. Пригожин, 16 мая заявил, что они продвинулись на 200 метров и что украинские силы контролируют всего 1,46 квадратных километра территории.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк 17 мая. Украинский Генштаб заявил, что ВСУ отразили многочисленные российские наземные атаки в Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский блоггер утверждал, что силы РФ продвинулись в Марьинке на 100 метров и что украинские силы контролируют менее одного квадратного километра Марьинки.

Сообщается, что российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Спикер Таврического направления ВСУ Валерий Шершень заявил, что российские войска нанесли 16 наземных ударов по украинским позициям на неопределенных участках западной линии фронта Донецко-Запорожской области. Российский блоггер утверждал, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону у Угледара.

"Южная ось"

16 мая российские войска продолжали обстреливать западный (правый) берег Херсонской области и острова в дельте реки Днепр, опасаясь запланированных украинских контрнаступлений. Российский блоггер заявил, что ВВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям в Кизомысе и Велентенском на западном (правом) берегу Херсонской области авиационными бомбами ФАБ-500. Он также утверждал, что нанесли удары по украинской военной технике на острове Малый Потемкин юго-западнее Херсона ракетами Х-22 и "Калибр". В пограничной службе Украины сообщили, что в масштабных артиллерийских обстрелах города Херсона были задействованы подразделения российского 8-го отдельного артполка 22-го армейского корпуса.