ВСУ уничтожили еще почти полтысячи оккупантов, - Генштаб
Фото: потери российских войск составляют уже около военных 126 650 убитыми (GettyImages)
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 126650 (+490) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3201 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6369 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2196 (+1) ед,
- РСЗО - 453 (+0) ед,
- средства ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,
- специальная техника - 199 (+0).
Напомним, что днем ранее морские пехотинцы уничтожили группу российских оккупантов, а также вражеский танк и склад с боеприпасами.
Как сообщалось ранее, в Луганской области пограничники также уничтожили российский склад с боеприпасами.
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