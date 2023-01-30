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ВСУ уничтожили еще почти полтысячи оккупантов, - Генштаб

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Киев, Понедельник 30 января 2023 08:16
ВСУ уничтожили еще почти полтысячи оккупантов, - Генштаб Фото: потери российских войск составляют уже около военных 126 650 убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 126650 (+490) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3201 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6369 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2196 (+1) ед,
  • РСЗО - 453 (+0) ед,
  • средства ПВО - 221 (+0) ед,
  • самолетов - 293 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,
  • специальная техника - 199 (+0).

Напомним, что днем ранее морские пехотинцы уничтожили группу российских оккупантов, а также вражеский танк и склад с боеприпасами.

Как сообщалось ранее, в Луганской области пограничники также уничтожили российский склад с боеприпасами.

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