ВСУ уничтожили еще почти полтысячи оккупантов, - Генштаб

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 126650 (+490) человек ликвидировано,

танков ‒ 3201 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6369 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2196 (+1) ед,

РСЗО - 453 (+0) ед,

средства ПВО - 221 (+0) ед,

самолетов - 293 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,

специальная техника - 199 (+0).

Напомним, что днем ранее морские пехотинцы уничтожили группу российских оккупантов, а также вражеский танк и склад с боеприпасами.

Как сообщалось ранее, в Луганской области пограничники также уничтожили российский склад с боеприпасами.

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