В воздух взлетел и автомобиль с грузом. Пограничники уничтожили склад РФ под Луганском

Пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Луганской области. Взрыв был такой силы, что в воздух взмыло даже авто с грузом кафиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Аэроразведка ГНСУ обнаружила вражеский склад в Луганской области. Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ", - говорится в сообщении По данным пограничников, точным ударом тыловая база была уничтожена. "От детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, который транспортировал груз. Потери противника устанавливаются", - добавили в ГПСУ.