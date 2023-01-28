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В воздух взлетел и автомобиль с грузом. Пограничники уничтожили склад РФ под Луганском

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Луганск, Суббота 28 января 2023 12:51
В воздух взлетел и автомобиль с грузом. Пограничники уничтожили склад РФ под Луганском Фото: пограничники уничтожили склад РФ на Луганском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Луганской области. Взрыв был такой силы, что в воздух взмыло даже авто с грузом кафиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Аэроразведка ГНСУ обнаружила вражеский склад в Луганской области. Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ", - говорится в сообщении

По данным пограничников, точным ударом тыловая база была уничтожена.

"От детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, который транспортировал груз. Потери противника устанавливаются", - добавили в ГПСУ.

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