Морпехи уничтожили вражеский танк, склад боеприпасов и группу россиян

Морские пехотинцы за прошедшие сутки, 28 января, уничтожили группу российских оккупантов, а также вражеский танк и склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые входят в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 28 января, морские пехотинцы уничтожили 1 танк, 1 БМП, и 7 оккупантов", - сказано в сообщении.

Кроме того, артиллеристы также наносили огненное поражение по россиянам. Окончательные потери противника уточняются.

Как сообщалось ранее, в Луганской области пограничники уничтожили российский склад с боеприпасами. Взрыв был такой силы, что в воздух взлетела даже машина с грузом захватчиков.

Кроме того, украинские бойцы показали видео уничтожение российской техники и личного состава.

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