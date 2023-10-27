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ВСУ уничтожили еще почти 300 оккупантов и склад россиян: какая ситуация на Таврическом направлении

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, 6 единиц техники и склад боеприпасов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении военные РФ нанесли 2 авиаудара, провели 44 боевых столкновения и совершили 793 артобстрела.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 18 атак противника.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

В то же время, на Мелитопольском направлении продолжается ведение ЗСУ наступательной операции.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1007 огневых задач.

Общие потери врага составили 286 человек, 3 оккупанта сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 6 единиц военной техники:

  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 1 БПЛА.

Кроме того, был уничтожен один склад боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.

Так, российские войска не оставляют попыток захватить Авдеевку Донецкой области, из-за чего за сутки ВСУ отразили 20 вражеских атак. В то же время, украинские военные штурмуют позиции российских войск к югу от Бахмута.

При этом, как уточняют в Институте изучения войны, большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе.

Потери России в войне в Украине на пятницу, 27 октября, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 артсистем, 11 ББМ и 4 танка.

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