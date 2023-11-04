Ситуация на фронте сегодня 4 ноября

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлении. Также ВСУ держат оборону и наносят оккупантам значительные потери в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Новоселовка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное, Пролетарское Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Северск, Хромово, Клещиевка, Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Новоселовка Первая, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши защитники отразили здесь около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки, где наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника.