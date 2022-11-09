Десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10" (фото, видео)
Фото: десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10" (Getty Images)
Украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник. Речь идет о БПЛА "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"В районе выполнения задач мобильными огневыми группами 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины навсегда приземлен российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Напомним, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли по меньшей мере 1476 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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