ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10" (фото, видео)

Новина українською →
Донецкая область, Среда 09 ноября 2022 08:51
Десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10" (фото, видео) Фото: десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник. Речь идет о БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В районе выполнения задач мобильными огневыми группами 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины навсегда приземлен российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли по меньшей мере 1476 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс Донецкая область Война России против Украины
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией