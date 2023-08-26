ВСУ добились успехов на Мелитопольском направлении: карты боев ISW

По всей линии фронта идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении и добились неопределенного успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, показывают, что российские войска продвигались к западу от Ковалевки (14 км к юго-западу от Сватового).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россияне после месяца ожесточенных боев и значительных потерь опрокидывают новосформированные бригады и дивизии на Купянское и Лиманское направления для возобновления активных наступательных действий.

Российские источники утверждали, что 25 августа украинские войска совершили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России заявило, что российские силы якобы отразили украинские атаки вблизи Синьковки Харьковской области и Сергеевки Луганской области.





Бои в Донецкой области

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Курдюмовки и Клещиевки.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что россияне провели неудачные наступательные операции вблизи Клищиевки. Российский "военкор" утверждал, что русские войска атаковали вблизи Веселого.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но 25 августа не продвинулись вперед. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные операции к югу от Авдеевки, вблизи Первомайского, Марьинки и Авдеевки и к северо-востоку от Новомихайловки.





"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что 25 августа украинские силы отразили российские атаки вблизи Угледара (30 км к юго-западу от города Донецк).

Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы проводили наступательные операции вблизи Приютного и Урожайного и в направлении Старомлиновки.

Российские источники, включая батальон "Восток", продолжают выражать обеспокоенность относительно уязвимости России перед возможными предстоящими украинскими наступательными операциями в районе админграницы Донецко-Запорожской областей.

Украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 25 августа.

Генштаб Украины сообщил, что ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении и добились неопределенного успеха в направлении Новоданиловка - Новопокроповка и Малая Токмачка.

Министерство обороны России сообщило, что российские войска якобы отразили пять украинских штурмов в неопределенных районах на западе Запорожской области.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продолжали наступательные действия к востоку от Роботиного и в направлении российских тыловых рубежей обороны к западу от Вербового.