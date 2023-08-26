Войска РФ в ходе боев на островах Днепра понесли значительные потери, - ISW

Неназванные подразделения армии РФ понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков, потери вызвали возмущение в отношении российского военного командования. Сообщается, что командиры оккупантов якобы игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях.

Командир роты армии РФ пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, отослали командира и уволили двух других командиров, поддержавших вывод.

Другие офицеры российской армии раскритиковали вышестоящее командование за неспособность взять на себя ответственность при эвакуации. Российское информационное пространство ранее критиковало военное командование за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.

Ключевые выводы ISW: