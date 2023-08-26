Войска РФ в ходе боев на островах Днепра понесли значительные потери, - ISW
Неназванные подразделения армии РФ понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным аналитиков, потери вызвали возмущение в отношении российского военного командования. Сообщается, что командиры оккупантов якобы игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях.
Командир роты армии РФ пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, отослали командира и уволили двух других командиров, поддержавших вывод.
Другие офицеры российской армии раскритиковали вышестоящее командование за неспособность взять на себя ответственность при эвакуации. Российское информационное пространство ранее критиковало военное командование за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.
Ключевые выводы ISW:
- Газета Financial Times сообщила о "мрачном" будущем операций группы "Вагнера" в Африке после смерти Пригожина.
- Украинские силы продолжили контрнаступательные операции в Запорожской области и, как сообщается, 25 августа продвинулись вперед.
- Украинские дроны, вероятно, нанесли удар по российскому военному объекту в оккупированном Крыму 25 августа.
- Российские войска 25 августа пытались наступать у Сватово и Кременной, в районе Бахмута и у Авдеевки.
- Российские власти, вероятно, создают условия для фальсификации результатов так называемых "выборов" в сентябре 2023 года на оккупированной части Украины.
Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили еще 3 лодки россиян в дельте Днепра, которые пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.
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