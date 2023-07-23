ВСУ не дают оккупантам контратаковать под Бахмутом: карты боев ISW

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута, отражая попытки российских войск проводить штурмы в этом районе. Оккупанты тем временем пытаются продвигаться на Сватовском участке фронта.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет Института изучения войны ( ISW ).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские источники утверждали, что 22 июля ВСУ вели наступательные операции на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, и якобы не продвинулись вперед. Официальный представитель Западной группировки войск РФ Сергей Зыбинский рассказал, что будто украинские войска безуспешно контратаковали в районе населенных пунктов Масютовка (13 км к северо-востоку от Купянска) и Петропавловка (7 км к востоку от Купянска)

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ якобы предприняли 7 безуспешных атак вблизи н.п. Кармазиновка (12 км к юго-западу от Сватово), Нововодяное (15 км к юго-западу от Сватово), Кременная и Диброва (6 км к юго-западу от Кременной).

Также в ведомстве страны-агрессора рассказали, что ВСУ будто бы безуспешно атаковали вблизи н. п. Белогоровка (12 км к югу от Кременной), Спорное (25 км к югу от Кременной) и Берестово (30 км к югу от Кременной) Донецкой области.

Российские источники утверждали, что войска РФ вели наступательные операции в районе Купянска и якобы продвинулись в этом районе 22 июля.

Несколько российских блогеров утверждали, что войска РФ провели наступление в районе Купянска (8 км к северо-востоку от Купянска), а российский агрегатор новостей утверждал, что 21 июля ВС РФ продвинулись в районе Купянска, закрепившись на железнодорожной станции Мовчаново (к северу от железнодорожной станции Сеньковка).

22 июля российский "военкор" разместил кадры, на которых якобы показаны подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, действующие в неустановленном районе на Лиманском направлении.

Бои на Донбассе

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции к северу и югу от Бахмута, будто бы не продвигаясь 22 июля.

В Минобороны РФ рассказали, что их группировки войск якобы отражали атаки украинских войск в районе Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Зайцево (20 км к югу от Бахмута). Российские блогеры утверждали, что войска РФ будто бы отразили атаку украинской бронетехники у Берховки (4 км к северу от Бахмута) и атаку роты ВСУ около Клещиевки.

В Генштабе ВСУ не публиковали обычную сводку о контрнаступлении украинских войск в районе Бахмута 22 июля.

Войска РФ продолжали контратаки в районе Бахмута, но 22 июля не добились подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели безрезультатные атаки вблизи н. п. Григоровка (9 км к северо-западу от Бахмута), Богдановка (6 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановское (6 км к западу от Бахмута).

Российские блогеры утверждали, что неустановленные подразделения ВДВ и спецназа РФ безуспешно контратаковали в районе Орехово-Васильовка (11 км к северо-западу от Бахмута), чтобы восстановить ранее утраченные позиции в районе трассы Е-40 (Бахмут - Славянск) и в районе Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута)

Аналитики ISW отмечают, что наблюдали подразделения 98-й дивизии ВДВ РФ, действовавшие на северном фланге Бахмута, подразделения 346-й бригады спецназа ГРУ, действовавшие на южном фланге Бахмута, и подразделения 106-й дивизии ВДВ РФ, действовавшие на обоих флангах.

Войска РФ 22 июля продолжали ограниченные наземные атаки вдоль фронта Авдеевка - Донецк, и не добились подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отражали атаки войск РФ вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки)

Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ провели безуспешную наземную атаку в районе н. п. Невельское (13 км к юго-западу от Авдеевки).

Официальный представитель российской Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил, что 22 июля их подразделения якобы отразили атаки украинских сухопутных войск в неустановленном районе на участке фронта Авдеевка - Донецк.

"Южная ось"

ВСУ 22 июля вели наступательные действия вдоль западного участка границы Донецка и востока Запорожской области, не продвинувшись вперед. По сообщению Генштаба ВСУ, бойцы продолжали наступательные действия на Бердянском (район Запорожско-Донецкой области) направлении.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы предприняли 3 безуспешных атаки в районе н. п. Урожайное (9 км к югу от г. Большая Новоселка) и г. Приютное (14 км к юго-западу от г. Большая Новоселка).

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что ВСУ небольшими маневренными группами с бронетехникой атаковали под Урожайным, но не продвинулись вперед. Он также рассказывал, что ВСУ атаковали окраины н.п. Старомайорское (9 км южнее Великой Новоселки), но якобы отступили.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 июля, видно, как ВСУ атакуют севернее Старомайорского.

Другой "военкор" утверждал, что украинские силы будто бы безуспешно атаковали под Урожайным и Старомайорским.

Войска РФ вели наступательные операции вдоль западной части Донецкой области - восточной границы Запорожской области, и 22 июля не совершали никаких подтвержденных продвижений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Благодатное (5 км южнее Большой Новоселки). Российский "военкор" утверждал, что войска РФ безуспешно контратаковали под Приютным.

ВСУ 22 июля вели наступательные действия на западе Запорожской области без наступления. По сообщению Генштаба ВСУ, бойцы продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении.

Официальный представитель российской Восточной группировки войск Олег Чехов и несколько российских блогеров заявили, что ВСУ будто бы безуспешно атаковали н.п. Роботино (12 км к югу от Орехова). Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что ВСУ с бронетехникой совершили три атаки на этот населенный пункт.

Контрнаступательные действия ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю наши бойці освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом в Совете нацбезопасности США отмечают, что российские оккупанті в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны Украины ранее заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.