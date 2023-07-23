Удары ВСУ по складам в тылу врага снижают возможности логистики россиян, - ISW
Кампания ВСУ по "перехвату" российских военных объектов в тылу успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов заявил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам. По его словам, оккупанты уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.
Также сообщается, что удары ВСУ по скоплениям российских складов с боеприпасами в глубоком тылу вызывают у российских военных проблемы с материально-техническим обеспечением. Эта тенденция находит свое отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы испытывают "снарядный голод" в этом районе.
По данным экспертов ISW, кампания по нарушению логистики оккупантов является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, который сохраняет живую силу ВСУ за счет более медленных темпов продвижения, в то же время постепенно изнашивая живую силу и технику россиян.
Ключевые выводы ISW:
- 22 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темп украинских контрнаступательных операций вскоре может увеличиться, и что задержка контрнаступательных операций отчасти связана с нехваткой техники.
- ВСУ нанесли удар по российской нефтебазе и складу боеприпасов в Крыму.
- Российские удары по украинским судоходным и сельскохозяйственным инфраструктурам на юге Украины, возможно, стихают или переходят в режим временного затишья.
- Украинские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и в районе Бахмута, но успехов не добились.
- Российские оккупационные власти продолжают переселять украинских детей из оккупированной Украины в Россию.
Ранее в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.