ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже около 199 тысяч своих солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины показали видео жесткого боя во время штурма оккупантов в Донецкой области.

Также недавно военные отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П" в Херсонской области.

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