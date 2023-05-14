ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и десятки артсистем (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже около 199 тысяч своих солдат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 198 880 (+620) человек ликвидировано;
- танков - 3756 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 3116 (+21) ед.;
- РСЗО - 562 (+1) ед.;
- средства ПВО - 314 (+0) ед.;
- самолетов - 308 (+0) ед.;
- вертолетов - 294 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2696 (+31) ед.;
- крылатые ракеты - 970 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6018 (+7) ед.;
- специальная техника - 404 (+2) ед.;
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины показали видео жесткого боя во время штурма оккупантов в Донецкой области.
Также недавно военные отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П" в Херсонской области.
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