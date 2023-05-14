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ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

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Воскресенье 14 мая 2023 08:13
ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов и десятки артсистем (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже около 199 тысяч своих солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 198 880 (+620) человек ликвидировано;
  • танков - 3756 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 3116 (+21) ед.;
  • РСЗО - 562 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 314 (+0) ед.;
  • самолетов - 308 (+0) ед.;
  • вертолетов - 294 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2696 (+31) ед.;
  • крылатые ракеты - 970 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6018 (+7) ед.;
  • специальная техника - 404 (+2) ед.;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины показали видео жесткого боя во время штурма оккупантов в Донецкой области.

Также недавно военные отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П" в Херсонской области.

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