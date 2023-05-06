ВСУ уничтожили комплекс наблюдения в Херсонской области, показали работу дрона

В Херсонской области наши воины отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Как отмечает Федоров, на фронт уже было передано 100 fpv-дронов Phoenix 03 Heavy ucav. Уже в скором времени можно ожидать увеличения количества уничтоженной техники врага.

"Этот комплекс позволял россиянам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь так называемый глаз Мордора разрушен", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши разведчики недавно показали успешную работу дронами в тылу врага.

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