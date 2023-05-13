Военные ВСУ показали фрагменты жесткого боя во время штурма в Донецкой области

Сегодня, 13 мая, украинские военные показали видео жесткого боя во время штурма оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Выгрызая каждый клочок земли у врага, под обстрелами артиллерии наши воины отважно уничтожают оккупанта. Гордимся каждым, честь", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня украинские военные в Херсонской области уничтожили два беспилотника РФ.

К тому же мы показывали, как украинские военные с помощью артиллерии уничтожили позиции миномета российских кафиров в Донецкой области.

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