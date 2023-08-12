ВСУ уничтожили еще 510 окупантов и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253290 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 253 290 (+510) человек ликвидировано;
- танков - 4295 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 8324 (+6) ед.;
- артиллерийских систем - 5053 (+10) ед.;
- РСЗО - 713 (+0) ед.;
- средства ПВО - 472 (+1) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 313 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4201 (+4) ед.;
- крылатые ракеты - 1378 (+1) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед.;
- специальная техника - 759 (+3) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 12:08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Института изучения войны (ISW), контрнаступление наших воинов заставляет врага передислоцировать свои силы, которые обороняются в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за такой деградации сил Росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.
В частности ISW утверждает о том, что военные устроили еще одну вылазку на левый берег Днепра в Херсонской области. Также продвинулись к окрестностям Роботино в Запорожской области.
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