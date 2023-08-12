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ВСУ уничтожили еще 510 окупантов и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага

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Суббота 12 августа 2023 08:40
ВСУ уничтожили еще 510 окупантов и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253290 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 253 290 (+510) человек ликвидировано;
  • танков - 4295 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8324 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем - 5053 (+10) ед.;
  • РСЗО - 713 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 472 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 313 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4201 (+4) ед.;
  • крылатые ракеты - 1378 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед.;
  • специальная техника - 759 (+3) ед.

ВСУ уничтожили еще 510 окупантов и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага по состоянию на 12:08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), контрнаступление наших воинов заставляет врага передислоцировать свои силы, которые обороняются в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за такой деградации сил Росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.

В частности ISW утверждает о том, что военные устроили еще одну вылазку на левый берег Днепра в Херсонской области. Также продвинулись к окрестностям Роботино в Запорожской области.

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