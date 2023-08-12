ВСУ уничтожили еще 510 окупантов и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253290 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 253 290 (+510) человек ликвидировано;

танков - 4295 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 8324 (+6) ед.;

артиллерийских систем - 5053 (+10) ед.;

РСЗО - 713 (+0) ед.;

средства ПВО - 472 (+1) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 313 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4201 (+4) ед.;

крылатые ракеты - 1378 (+1) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед.;

специальная техника - 759 (+3) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 12:08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), контрнаступление наших воинов заставляет врага передислоцировать свои силы, которые обороняются в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за такой деградации сил Росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.

В частности ISW утверждает о том, что военные устроили еще одну вылазку на левый берег Днепра в Херсонской области. Также продвинулись к окрестностям Роботино в Запорожской области.