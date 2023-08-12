ВСУ продвинулись к окраинам Роботиного: карты боев ISW

ВСУ устроили еще одну вылазку на левый берег Днепра в Херсонской области, а также продвинулись к окрестностям Роботиного в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска и, как сообщается, продвинулись 11 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Ивановки (21 км юго-восточнее Купянска).

В Минобороны РФ утверждали, что подразделения Западной группировки войск РФ продолжали наступательные действия на широком фронте на купянском направлении и улучшили тактическую обстановку вблизи Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска) и Первомайского (21 км восточнее Купянска).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Синьковки и Ивановки 11 августа, а один из них утверждал, что российские войска вошли в северную окраину Синьковки 10 августа.

Российские источники утверждали, что украинские силы проводили контратаки северо-восточнее Купянска, но не продвинулись 11 августа. МО России сообщило, что российские силы отразили украинские контратаки вблизи Синьковки и урочища Маньковка (15 км к востоку от Купянска).

11 августа российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Надежды (15 км к западу от Сватового) и к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска штурмовали украинские позиции на линии Торское-Ямполевка (15-17 км к западу от Кременной) и незначительно продвинулись в этом районе. 10 августа российский военный блоггер расширил кадры, на которых якобы видно, как элементы чеченского спецназа "Ахмат" и подразделения 2-го корпуса армии так называемой "ЛНР" проводят штурм в районе Серебрянского леса к югу от Кременной.

Российские источники утверждали, что 11 августа украинские силы совершили неудачные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной. Минобороны России утверждало, что части российской Центральной группировки войск отразили украинские штурмы вблизи Новоселовского, Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового) и Кременной в Луганскую область и Белогоровку Донецкой области (33 км южнее Кременной).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили украинские атаки на линии Райгородка-Кармазиновка (13 км к западу до 13 км юго-западнее Сватового), в районе Журавской балки к юго-западу от Кременной, вблизи Червонопоповки (6 км к северу от Кременной ), близ Дибровы (5 км юго-западнее Кременной), а также в Серебрянском лесничестве к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

Украинские войска вели наступательные действия в районе Бахмута, но 11 августа не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы проводили диверсионно-разведывательные операции вблизи Ягодного (2 км севернее Бахмута) и Берховки. Другие российские "военкоры" утверждали, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону у Клищиевки.

Российские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута и достигли определенного прогресса 11 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что российские войска продвигались на юго-запад по направлению к Берхивскому водохранилищу (6 км северо-западнее Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что 10 августа российские войска улучшили свои позиции вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и совершили ограниченное продвижение к югу от Клищиевки. Несколько российских военных блоггеров утверждали, что 11 августа российские войска атаковали вблизи Клещиевки.

В Минобороны России утверждали, что украинские силы вели наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись 11 августа. В Минобороны России утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали вблизи Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Старомихайловки, Малиновки (24 км северо-западнее с. Бахмут), Веселое (5 км северо-восточнее Авдеевки).

Российские войска проводили наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк и немного продвинулись 11 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение к северу от Старомихайловки (19 км к юго-западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки (на западной окраине Донецка), Красногоровки (23 км юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска взяли под контроль части шахты "Трудовское" вблизи Красногоровки. Другой российский "военкор" утверждал, что боевики так называемой "ДНР" интернациональной бригады "Пятнашка" установили огонь над дорогой между Орловкой (8 км к западу от Авдеевки) и Ласточкиным (6 км к западу от Авдеевки), которая является наземной линией. связи Украины (GLOC) в районе Авдеевки.

Однако это утверждение, скорее всего, неправдиво, учитывая, что другой военный блогер сделал такое же заявление о том же российском подразделении 27 июля, и пока нет никаких признаков того, что российские силы блокируют значительные украинские GLOC в районе Авдеевки. Зимой и весной 2023 года российские военные блоггеры постоянно заявляли, что российские войска контролировали огонь над украинскими GLOC вокруг Бахмута задолго до того, как они это сделали.

"Южная ось"

Сообщается, что украинские войска проводили ограниченные наступательные операции в западной части Донецкой области и не продвигались 11 августа. Российское МО утверждало, что российские войска отразили украинскую наземную атаку вблизи Никольского (27 км юго-западнее Донецка).[62]

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и продвинулись 11 августа. Опубликованные 11 августа геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись к Урожайному (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска контролируют северную половину поселения, в то время как российские войска сохраняют контроль над южной половиной поселения.

Российский добровольческий батальон "Восток", как сообщается, защищает Урожайное, признал, что украинские силы оттеснили российские войска несколькими неопределенными улицами Урожайного. Однако некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска захватили только позиции в окрестностях Урожайного.

Российские военные блоггеры также сообщили о продолжении боя вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). Один российский военный блоггер заявил, что российским войскам трудно эвакуировать раненых из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (36-й общевойсковой армии Восточного военного округа) из Урожайного из-за украинских артиллерийских ударов по российской технике.

Российские войска продолжали проводить ограниченные наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области и не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений 11 августа. Генштаб Украины сообщил, что российские войска предпринимали неудачные попытки отразить утраченные позиции к западу от Старомайорского и у Урожайного.

11 августа украинские войска продолжали наступательные операции и продвинулись к окраинам села Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. На опубликованных 11 августа геолокационных кадрах видно, что украинские войска дошли до подъезда к Роботиному, хотя масштабы и продолжительность их позиции в этом районе остаются неясными.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска расширили свою зону контроля вдоль фронта шириной в шесть километров и немного вглубь вблизи Роботиного. Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские наземные атаки на линии Роботине-Вербово (до 18 км юго-восточнее Орехова). Российский военный блоггер утверждал, что российские силы отбросили украинские войска на 1,5 километра у Роботиного во время отражения украинской атаки 10 августа.

Сообщается, что 11 августа украинские силы производили операции в ближних тыловых районах на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области. 11 августа российский военный блоггер опубликовал кадры, на которых российский солдат утверждает, что украинские силы захватили западную половину Казачьи Лагеря. Другой российский военный блоггер утверждал, что украинская диверсионно-разведывательная группа из 30 человек совершила ограниченный рейд против колонны российской бригады на участке трассы E58 между Раздольное и Вольное, примерно в 8 км к югу от Новой Каховки.

ISW не нашло визуального подтверждения ни одного из этих утверждений и продолжает оценивать, что какие-либо украинские позиции на восточном берегу Херсонской области ограничены.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) переведет реактор №4 с горячей остановки на холодную остановку, а реактор №6 от холодной остановки до горячей остановки для устранения утечки воды из парогенератора. В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что российские оккупационные власти перенесли реактор №10 в состояние горячего отключения в нарушение украинских инструкций, что привело к утечке.

МАГАТЭ также сообщило, что в течение суток 10 августа дважды происходили перебои в магистральной внешней линии электропередачи в ЗАЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что российские войска обстреляли линию электропередач и повлекли за собой сбой в электроснабжении.

Российские и оккупационные власти продолжают пытаться смягчить проблемы с дорожным движением из-за украинских ударов по мостам в оккупированном Крыму. Российский источник утверждает, что движение транспорта на Керченском мосту остановилось, образовав очередь из 600 автомобилей и двухчасовым временем ожидания, чтобы переехать мост в неустановленном направлении.

На кадрах, опубликованных 10 августа, видна длинная колонна грузовых автомобилей в движении, как сообщается, возле Красноперекопска, на перекрестке трасс Н05 и Е97 в оккупированном Крыму. Оккупационный глава Херсонской области Владимир Салдо 11 августа заявил, что ремонт Чонгарского моста продлится минимум месяц после того, как последние украинские удары повредили мост.

Спутниковые снимки показывают, что русские войска построили понтонный мост рядом с мостом Чонгар между 4 и 9 августа. Украинский военный советник Херсонской области 10 августа Сергей Хлань заявил, что российские войска отводят военную технику с восточного (левого) берега Днепра в Геническ Херсонской области из-за опасений последующих украинских ударов по мостам и перенаправляют гражданское движение в пользу военного материально-технического обеспечения.

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