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ВСУ отразили 6 атак россиян в Донецкой области, - Генштаб

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 07:10
ВСУ отразили 6 атак россиян в Донецкой области, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

За последние сутки, 18 ноября, украинские защитники отразили 6 атак россиян на Донбассе, а авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.

Отражены ВСУ атаки

Россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Обстрелы россиян

За минувшие сутки россияне нанесли 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огиревце, Охримовка и Зарубинка на Харьковщине;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное тв Яков;
  • на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времевка и Угледар на Донетчинии и Каменской Запорожской области;
  • на Криворожском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк;
  • на Херсонском направлении - из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевки и Херсона.

Атаки ВСУ по оккупантам

Подтверждено огненное поражение района сосредоточения россиян в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.

Также, по уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные.

Напомним, по данным ISW, российские силы в восточной части Херсонской области уязвимы для украинской кампании перехвата, подобной той, которую ВСУ успешно использовали, чтобы отразить западную часть Херсонской области.

Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где будет ждать основных боев - читайте в материале РБК-Украина.

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