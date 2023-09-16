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Россияне скоро начнут мобилизацию на оккупированных территориях, - ЦНС

Суббота 16 сентября 2023 04:48
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Россияне скоро начнут мобилизацию на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: россияне скоро начнут мобилизацию на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях, в том числе и в Херсонской области, заканчивается подготовка к началу мобилизации местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Они сообщают, что в Херсонской области так называемый "военкомат" уже разработал мобилизационный план и приступил к выдаче повесток офицерам запаса. "Военкоматы" работают на основе данных, полученных от жителей во время псевдовыборов и раздачи продуктовых наборов.

Тем временем в Донецкой области уже раздали 100 повесток во время проведения "выборов". Кроме этого, "военнослужащие" активно собирают данные о лицах 2006 года рождения с прицелом на мобилизацию в 2024 году.

"Заметим, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", - отметили в ЦНС.

Мобилизация на оккупированных территориях

В начале месяца мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что россияне планируют начать мобилизацию после проведения фейковых выборов, прошедших 10 сентября.

Ранее сообщалось, что псевдовыборы россияне используют для установления местных жителей на "учет".

А военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ сообщало об аналогичных намерениях захватчиков в Луганской области.

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