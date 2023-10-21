ua en ru
Сб, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили ще 11 танків на південному фронті. Більшість - в Донецькій області

Донецька область, Субота 21 жовтня 2023 19:49
UA EN RU
ЗСУ знищили ще 11 танків на південному фронті. Більшість - в Донецькій області Фото: ЗСУ знищили 50 одиниць техніки на Таврійському напрямку (facebook.com PresscentrTavria)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України знищили 50 одиниць техніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

За даними Тарнавського, загалом, ворог завдав 1 ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 685 артобстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон", - додав командувач.

За добу було знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • 11 танків,
  • 29 ББМ,
  • 1 БпЛА,
  • 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки,
  • 4 склади боєприпасів ворога,
  • 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

Спроби наступу РФ в Донецькій області

В останні тижні російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року.

Ще з ранку 18 жовтня у місті було відносно тихо, але голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш стверджував - очікується нове загострення. Вже з вечора, 18 жовтня, у районі Авдіївки справді почали фіксувати нове загострення.

Через загострення бойових дій у районі Авдіївки Донецької області нову гуманітарну допомогу до міста не завозять. Евакуація цивільних продовжується, нині у місті залишаються близько 1600 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Багаторівнева система. В КМВА розкрили "секрети" ППО Києва
Багаторівнева система. В КМВА розкрили "секрети" ППО Києва
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ