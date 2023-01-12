ВСУ уничтожили российский танк с экипажем высокоточным оружием (видео)

Украинские военные при помощи высокоточного оружия уничтожили танк россиян в Донецкой области. Экипаж также был ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

"Никаких шансов выжить десантники танкистам противника не оставили. Это сражение произошло на Донетчине, где уже много месяцев подряд николаевские "маруновые береты" успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника", - сказано в сообщении ДШВ.

Как отмечают военные, на видео удалось запечатлеть момент удара по вражескому танку высокоточным оружием.

Напомним, ранее стало известно, что за прошлые сутки, 11 января, украинские военные ликвидировали 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.

Также мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сегодня, 12 января, уничтожили три склада боеприпасов врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.