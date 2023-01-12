RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили российский танк с экипажем высокоточным оружием (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили российский танк с экипажем высокоточным оружием (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные при помощи высокоточного оружия уничтожили танк россиян в Донецкой области. Экипаж также был ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отмечают военные, на видео удалось запечатлеть момент удара по вражескому танку высокоточным оружием.

"Никаких шансов выжить десантники танкистам противника не оставили. Это сражение произошло на Донетчине, где уже много месяцев подряд николаевские "маруновые береты" успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника", - сказано в сообщении ДШВ.

Напомним, ранее стало известно, что за прошлые сутки, 11 января, украинские военные ликвидировали 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.

Также мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сегодня, 12 января, уничтожили три склада боеприпасов врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины