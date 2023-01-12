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ЗСУ знищили російський танк з екіпажем високоточною зброєю (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили російський танк з екіпажем високоточною зброєю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за допомогою високоточної зброї знищили танк росіян у Донецькій області. Екіпаж також було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначають військові, на відео вдалося зафіксувати момент удару по ворожому танку високоточною зброєю.

"Жодних шансів вижити десантники танкістам противника не залишили. Ця битва сталася у Донецькій області, де вже багато місяців поспіль миколаївські "марунові берети" успішно стримують наступ переважаючих сил противника", - сказано в повідомленні ДШВ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби, 11 січня, українські військові ліквідували 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 390 військових.

Також ми писали, що, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові сьогодні, 12 січня, знищили три склади боєприпасів ворога.

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