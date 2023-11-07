ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают, что российские войска якобы продвинулись юго-западнее Первомайского (24 км восточнее Купянска).

В Генштабе Украины сообщили, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки и Стельмаховки и заявили, что российские силы не производят каких-либо наступательных действий на Лиманском направлении.

Помощник начальника 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Украины Иван Шевцов 5 ноября заявил, что около 250 бывших бойцов ЧВК "Вагнера" прибыли на Купянско-Лиманское направление для управления штурмовыми операциями регулярных российских сил.

Российское МО заявило, что 6 ноября украинские силы атаковали вблизи Синьковки, Загоруйковки и Тимковки вблизи Купянска.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись на север по дороге вблизи Васюковки (около 12 км к северу от Бахмута).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки и атаковали вблизи Богдановки, Хромового и Южного, но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы периодически контратакуют из-за железнодорожного пути между Клищиевкой и Андреевкой, а другой военный блог сообщил, что украинские войска атакуют вдоль всей линии Клищиевка-Андреевка-Курдюмовка.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что подразделения российской 15-й мотострелковой бригады якобы совершили успешную атаку вблизи Степного и вытеснили украинские силы из опорного пункта в этом районе. Он также сообщил, что российские войска якобы захватили территорию на участке фронта по железной дороге у северной части Авдеевского коксохимзавода, хотя ISW пока не наблюдает визуального подтверждения заявлений Машовца.

Российские источники утверждали, что бои продолжаются к югу, востоку и северу от Авдеевки. Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов предупредил, что российские войска готовятся к очередной волне возобновления штурма Авдеевки свежими резервами.

Украинский Генштаб сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Авдеевки, Степного, Тоненького, Северного и Первомайского.

Сообщается, что украинские силы осуществили контратаку вблизи Авдеевки и восстановили некоторые утраченные позиции по состоянию на 6 ноября.

Российский "военкор " утверждал, что украинские силы контратаковали вблизи Красногоровки (6 км северо-западнее Авдеевки), таким образом заставив российские войска отойти с части железнодорожного пути.

Российское нерегулярное вооруженное формирование "Русский Легион" утверждало, что украинские силы успешно давят на российские войска у Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Генштаб Украины сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Украинские и российские источники сообщили, что украинская ракета ударила возле боеприпасов в Седово (45 км к востоку от Мариуполя). Украинские источники предположили, что в результате удара был поражен склад боеприпасов и повреждены российские вертолеты и другая военная техника.

Российские "военкоры " выдвинули разные утверждения относительно ракет, которые могли использовать украинские силы, утверждая, что это были либо крылатые ракеты воздушного базирования, либо баллистические ракеты наземного базирования, такие как ATAMCS.

По состоянию на момент публикации ISW нет подтверждения запуска Украиной ATACMS.

"Южная ось"

Российские войска совершили наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской областей 6 ноября, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы неудачно атаковали вблизи Староморского.

В российском батальоне "Восток", действующем в районе границы Донецко-Запорожской областей, заявили, что нынешнее ненастье не подходит для высокой боевой активности, а на линии фронта в основном ведутся артиллерийские дуэли.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают, что российские войска якобы немного продвинулись восточнее Загорного (11 км юго-западнее Гуляйполя).

Российский "военкор" утверждал, что позиционные бои продолжаются вблизи Вербового и что украинские силы пытаются нарушить российские системы обороны в этом районе.

Другой российский военный блогер утверждал, что украинские войска проводят периодические локальные атаки ограниченными силами вблизи Копани, Роботы, Вербового и Новопрокопки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к северу от Нестерянки и вблизи Пятихаток.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы все еще удерживают позиции в одной части Крынок (30 км восточнее Херсона), несмотря на попытки России оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).

Другой связанный с Кремлем блоггер заявил, что украинские войска отразили российскую атаку близ Кринок.