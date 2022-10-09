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ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области

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Херсонская область, Воскресенье 09 октября 2022 03:56
ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Также сообщается, что два иранских дрона пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 "Шахидов" атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника.

Тяжелой артиллерией оккупанты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции Сил обороны. Воздушные силы ВСУ ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.

Потери врага на юге за сутки:

  • 83 оккупантов;
  • 4 танка;
  • 4 гаубицы "Мста-Б";
  • 2 миномета 120-го калибра;
  • 7 единиц авто-бронетехники;
  • 3 склада боеприпасов;
  • 2 БПЛА типа "Орлан".

Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто-бронетехника.

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия. Количество кораблей уменьшилось на 1 десантный корабль, сейчас их 13. Наготове остаются 2 надводных и 2 подводных ракетоносителей с 24 "Калибрами". В дежурстве также один десантный катер.

Также ранее была опубликована инструкция о том, что делать во время атаки дронов-камикадзе. Иранские дроны имеют характерный звук - напоминает мотор мопеда или бензопилы.

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Херсонская область
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