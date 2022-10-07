Что делать во время атаки дронов-камикадзе: инструкция
Российские войска последнее время активно применяют иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" против Украины. В большинстве случаев оккупанты атакуют этими дронами объекты инфраструктуры, однако БПЛА несут серьезную опасность и для гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Отметим, что иранские дроны имеют характерный звук - напоминает мотор мопеда или бензопилы. Во время полета он очень громкий, поэтому его можно услышать даже сквозь сон. При этом, несмотря на это, беспилотники летают на малой высоте, поэтому их сложно обнаружить системам ПВО.
Что делать во время атаки иранских дронов:
- слышите звук двигателя рядом - немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность;
- выбирайте места вдали от военных и стратегических объектов, административных учреждений;
- если нет возможности укрыться, соблюдайте правила двух стен, которые должны отделять вас от опасности;
- лучше всего при возможной атаке - находиться в специально оборудованном укрытии. Если такого поблизости нет, прячьтесь в подвалах или цокольных этажах домов, подземных паркингах и переходах;
Что делать, если вы застали атаку на улице:
- найдите любое выступление, углубление в земле или канаву. Укрытием на улице также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки;
- ложитесь на землю и закройте голову руками. Примите позу эмбриона, развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и откройте рот;
- если нашли помещение, выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда. Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его повтора.
- не оставайтесь в транспорте при обстреле. Выйдите и отбегите подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие;
- укрываться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций также опасно. Старайтесь не прятаться за автомобилями или киосками.
Напомним, в ночь на 7 октября российские войска впервые атаковали дронами-камикадзе город Запорожье. В результате атаки врага пострадал гражданский.
О том, что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины, - читайте в материале РБК-Украина.
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