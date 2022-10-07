Что делать во время атаки дронов-камикадзе: инструкция

Российские войска последнее время активно применяют иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" против Украины. В большинстве случаев оккупанты атакуют этими дронами объекты инфраструктуры, однако БПЛА несут серьезную опасность и для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

Отметим, что иранские дроны имеют характерный звук - напоминает мотор мопеда или бензопилы. Во время полета он очень громкий, поэтому его можно услышать даже сквозь сон. При этом, несмотря на это, беспилотники летают на малой высоте, поэтому их сложно обнаружить системам ПВО.

Что делать во время атаки иранских дронов:

слышите звук двигателя рядом - немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность;

выбирайте места вдали от военных и стратегических объектов, административных учреждений;

если нет возможности укрыться, соблюдайте правила двух стен, которые должны отделять вас от опасности;

лучше всего при возможной атаке - находиться в специально оборудованном укрытии. Если такого поблизости нет, прячьтесь в подвалах или цокольных этажах домов, подземных паркингах и переходах;

Что делать, если вы застали атаку на улице: