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ЗСУ знищили російський пункт управління у Херсонській області

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Херсонська область, Неділя 09 жовтня 2022 03:56
ЗСУ знищили російський пункт управління у Херсонській області Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України знищили пункт управління російських окупаційних військ у Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Також повідомляється, що два іранські дрони намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони, ще 5 "Шахідів" атакували Нікополь, потрапивши та зруйнувавши приватний будинок, пірс, пошкодивши ще кілька приватних подвір'їв, лінії електропередач, спровокувавши спалах тростини.

Тяжкою артилерією окупанти вдарили по промисловій зоні Марганецького товариства. Пошкоджено промислову будівлю.

Ворожа авіація чотири рази атакувала позиції Сил оборони. Повітряні сили ЗСУ відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, систем протиповітряної оборони ворога.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.

Втрати ворога на півдні за добу:

  • 83 окупанти;
  • 4 танки;
  • 4 гаубиці "Мста-Б";
  • 2 міномети 120-го калібру;
  • 7 одиниць автобронетехніки;
  • 3 склади боєприпасів;
  • 2 БПЛА типу "Орлан".

Крім того, пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Пион", інша автобронетехніка.

Вороже корабельне угруповання у Чорному морі продовжує маневри у тому самому районі укриття. Кількість кораблів зменшилася на 1 десантний корабель, зараз їх 13. Напоготові залишаються 2 надводні та 2 підводні ракетоносії з 24 "Калібрами". У чергуванні також є один десантний катер.

Також раніше було опубліковано інструкцію про те, що робити під час атаки дронів-камікадзе. Іранські дрони мають характерний звук – нагадує мотор мопеда чи бензопили.

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